Москва, 29 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с полузащитником команды «Сент-Трюйден» (Бельгия) Максимилиано Кофрие. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба «красно-белых».

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Уточняется, что 24-летний футболист подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт и будет выступать в составе команды под третьим номером

«Первые впечатления отличные! Город, стадион, история клуба — все впечатляет, знаю, что это клуб с богатым прошлым. Хочу помочь «Спартаку» стать чемпионом в год его столетия, уверен, здесь все этого ждут», — приводит пресс-служба слова игрока.

Отметим, в прошлом сезоне Максимилиано Кофрие в составе «Сент-Трюйдена» в 23 матчах и отличился в них одним забитым голом и одной результативной передачей.