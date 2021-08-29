Флоренция, Италия, 29 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Марокканский полузащитник флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Софьян Амрабат может покинуть свою команду. Об этом 29 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, неаполитанская команда «Наполи» намерена арендовать 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Отметим, в прошедшем сезоне Софьян Амрабат сыграл в составе «Фиорентины» в 37 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Его примерная трансферная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет €15 млн.