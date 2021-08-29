29 августа 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление генерал-майора СБУ Василия Вовка о том, что Россия собирается остановить транзит газа через территорию Украины после 2024 года в том случае, если отношения между Украиной и Россией не улучшатся.

Мирослава Романенко, , 11:44 — REGNUM Россия собирается остановить транзит газа через территорию Украины после 2024 года в том случае, если отношения между Украиной и Россией не улучшатся. Об этом 28 августа в эфире телеканала «Наш» заявил генерал-майор СБУ Василий Вовк.

«Неправильные пчёлы, что-то подозревают.» Цитата из м∕ф «Винни-Пух». Реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР

«Я слышу месседжи из России, я слышу то, как реагирует Европа, как Америка. Кому непонятно? Мне понятно… что Россия собирается вообще остановить транспортировку газа через Украину после 2024 года. Кому это непонятно? Если отношения между Россией и Украиной будут оставаться на том уровне, который сегодня есть. То есть не улучшатся. Вот мой вывод… Я правду говорю, к чему нам готовиться», — сказал он.

Заявление украинского силовика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие согласились с тем, что вполне закономерно, что Россия вовсе не захочет в будущем иметь дело с Украиной.

«Если Владимир Владимирович не будет президентом, то Украину жалеть больше некому будет. Это он нянчится с «братским народом», — написала Наталья А.

«Просто ваше «остаточнэ прощавай» (окончательное прощай. — М.Р.) услышали в Кремле и решили-таки удовлетворить просьбу. В чём проблема? Вы же не хотите ничего российского. Вот прекрасно, живите и процветайте», — написала Nika.

«Вывалить за эти годы на Россию столько дерьма и сейчас сильно удивляться тому, что она не хочет с Украиной иметь дело…» — отреагировал Антон Ф.

«Ну вы ж с ними «воюете»!!! Как вы умудряетесь и «воевать», и бабло стричь за транзит?» — задался вопросом один из читателей.

Украинский транзит газа Gazprom.ru

«А зачем вам «агрессивный» российский газ?..» — отреагировала Маша С.

«На восьмом году войны с Россией «патриоты» стали что-то подозревать. А строительство моста, ж/д путей, газопровода в обход Украины — не предвещали никакой зрады (под «зрадой» (мем) понимаются неудачи в жизни Украины после государственного переворота 2014 года. — М.Р.)», — пишет «Марк Твен».

«Россию вообще не интересуют хотелки Украины, только свои экономические интересы. Будет экономически выгодное предложение (и безопасность прокачки) от Украины и гарантированные заказы объёмов газа от ЕС для РФ — будет тема для разговора по поставкам, а на нет и суда нет… Cамое главное, только с самим запуском СП-2… это то, что Украина теряет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности ЕС… а отсюда и отношение к ней будет соответствующее…» — отметил Михаил Ш.

«Газ России. Как говорится «хозяин-барин». Хотят продают, хотят не продают. После всего дерьма, которое вы вылили на неё, вы ещё чего-то требуете?» — не понимает Tatyana O.

«Чтобы ускорить процесс пробуждения украинцев, будь на то моя воля, я бы сегодня прекратил транзит газа по ГТС. Только холод и голод вынудит украинцев думать головой, а не *опой. Каждый последующий день порождает все больше и больше русофобов, и адекватным украинцам с ними уже не справиться», — считает Viktor C.

«Почему говорят только о деньгах за транзит газа? А сам газ при отсутствии транзита откуда возьмется? Вы вообще понимаете, к чему мы идём? А ведь у большинства домовладений и отопление, и плита на газу, а там скоро ничего не будет! Кошмар», — подытожил Анатолий Л.

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