Санкт-Петербург, 29 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Жестокое убийство женщины, работавшей продавцом кондитерского магазина, произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Погибшая приехала в город из Узбекистана.

Убийство +

Как сообщает 29 августа агентство «Оперативное прикрытие», информация о преступлении поступила в полицию вечером 28 августа из дома 35 по улице Комсомола. Окровавленный труп 40-летней сотрудницы магазина был найден в служебном туалете.

«Женщина погибла от множественных колото-резаных ножевых ранений грудной клетки, на шее имеется странгуляционная борозда. Причиной смерти стало удушение», — отмечет источник.

Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). На месте преступления изъяты вещественные доказательства, идет расследование.