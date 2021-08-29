Лондон, 29 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Шведская поп-группа ABBA в ближайшее время выпустит пять новых песен. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники в шоу-бизнесе.

(сс) StockSnap Музыка

По данным издания, шведская группа планирует провести 3 сентября текущего года специальное шоу. Во время представления прозвучат лучшие песни группы, также будут использоваться голограммы участников.

Сами участники группы — Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад — будут присутствовать на мероприятии. В настоящее время возраст артистов составляет от 71 года до 76 лет.

Ожидается, что в ближайшее время также будут представлены пять новых песен. Эти композиции станут первыми записями группы за последние 39 лет.

Поп-группа ABBA была создана в 1972 году. Пик популярности квартета пришёлся на 1978 — 1979 годы. Группа гастролировала по многим странам мира, но в 1983 году прекратила активную деятельность.