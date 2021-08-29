Лондон, 29 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Бразильский полузащитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Виллиан близок к переходу в команду из Сан-Паулу (Бразилия) «Коринтианс». Об этом 29 августа сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, в настоящее время с 33-летним футболистом уже согласован личный контракт сроком до 2023 года и стороны договариваются о последних деталях трансфера игрока.

Отметим, Виллиан является воспитанником «Коринтианса» и играл за него с 2005 по 2007 год. В прошлом сезоне провел в составе «Арсенала» 37 матчей и отличился в них одним голом и семью результативными передачами.