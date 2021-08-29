Москва, 29 августа, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» в России наблюдаются 29 августа. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Incocenter.ru «ВКонтакте»

Сообщения о сбоях в работе социальной сети стали поступать после 08:00 мск. Пик отчётов о сбоях пришёлся на 09:38 мск. Жалобы поступают из большинства крупных городов России.

Наибольшая часть жалоб (79%) связана с проблемами при заходе на сайт социальной сети. Также пользователи сообщают о проблемах при авторизации в соцсети и попытках отправить сообщения.

Представители социальной сети в комментарии ТАСС признали, что у части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов. Специалисты «ВКонтакте» проводят восстановление работы социальной сети.