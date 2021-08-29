Одесса, Украина, 29 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Около 30 сотрудников украинской полиции пострадали в ходе столкновений в Одессе, которые произошли на «Марше равенства», организованного ЛГБТ-сообществом.

EsWerUA ЛГБТ на Украине

«Марш равенства» прошел в Одессе 28 августа. Оппоненты ЛГБТ-сообщества спровоцировали конфликт, переросший в столкновения. В дело вмешались сотрудники полиции, завязалась драка. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

По меньшей мере 29 сотрудников украинской полиции получили телесные повреждения — им была оказана медицинская помощь.

По факту столкновений возбуждено уголовное дело. Полиция квалифицировала конфликт по трем статьям: «насилие в отношении работника правоохранительного органа», «массовые беспорядки» и «хулиганство».

Был задержан 51 человек.