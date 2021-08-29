Флоренция, Италия, 29 августа, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Сербский нападающий флорентийского футбольного клуба «Фиорентина» Душан Влахович рассказал, что он не станет покидать свою команду. Его слова 29 августа приводит Sky Sport Italia.

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«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», — сказал 21-летний футболист.

При этом ранее игроком интересовался мадридский клуб «Атлетико», который был готов заплатить €75 млн за переход нападающего в свой состав.

Отметим, Душан Влахович перешёл в «Фиорентину» в 2018 году и в прошлом сезоне смог забить 21 гол в 37 матчах Серии А, после чего его признали лучшим молодежным игроком чемпионата Италии.