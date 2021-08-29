Москва, 29 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В наибольшей степени российских туристов раздражают в регионах РФ отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены. Это 29 августа следует из обнародованных данных опроса сервиса SuperJob.

Russkiydom.su Туризм

Уточняется, что в исследовании, проходившем с 30 июля по 9 августа, принимали участие 2400 респондентов из числа экономически активного населения России старше 18 лет, посещавших курорты и туристические места Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, «Золотого кольца», Алтая, Крыма, Ставропольского края в течение последних трех лет и местных жителей.

«В топе раздражающих туристов вещей почти во всех рассмотренных регионах — отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены», — говорится в результатах опроса.

Также уточняется, что исключением из этого является Алтай, где на это пожаловалось меньше всего респондентов.

Кроме того, вариант ответа «ничего не раздражает» выбрали опрашиваемые в отношении Калининградской области (46%), Дагестана (43%), а также Камчатки и Ставропольского края (по 42%).

При этом отмечается, что опрошенных местных жителей во всех названных регионах раздражают в поведении туристов: неуважительное отношение к местному населению, невоспитанное поведение и мусор.

Помимо того, наиболее благожелательными к туристам оказались Дагестан, где 58% заявили, что их ничего не раздражает в поведении приезжих, а также города «Золотого кольца» России (50%).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что лицам, привитым российской вакциной «Спутник V», разрешили въезд на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения двухнедельного карантина.