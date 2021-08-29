Уфа, 29 августа, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Прокуратура Башкирии взяла на контроль ход расследования уголовного дела о убийстве 15-летней девочки. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Известно, что 15-летняя школьница отправилась на день рождения к своей подруге в селе Питяково Бирского района. Вскоре она была найдена мертвой в яме.

По версии следствия, к празднованию дня рождения присоединились двое парней. Один из них предложил продолжить отмечать день рождения у него дома. После застолья гости разошлись, а двое молодых людей изнасиловали девушку, задушили её, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых задержаны. Ими оказались два жителя села Питяково Бирского района 21 и 24 лет. Они дали признательные показания.