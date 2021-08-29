Севилья, Испания, 29 августа, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» переиграл с минимальным счетом команду из Севильи «Бетис» в матче третьего тура испанской Примеры. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мадридский «Реал»

Игра проходил на поле стадиона «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась в пользу гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал защитник мадридцев Даниэль Карвахаль, отличившийся на 61-й минуте.

Отметим, в следующем матче «Реал» 11 сентября сыграет на домашнем поле с командой «Сельта», а «Бетис» днем позже поедет в гости к клубу «Гранада».