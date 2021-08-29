Москва, 29 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Наибольшее количество золотых медалей на 5-й Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике завоевала российская команда. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

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В 2021 году олимпиаду принимал город Плоешти в Румынии, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации соревновании я проводились в дистанционном формате. Это не помешало установить рекорд по числу участников олимпиады — в соревнованиях приняло участие 107 школьников из 30 стран.

Команды формировались из учеников не старше 15 лет, показавших хорошие результаты на внутренних соревнованиях по информатике. В российскую команду вошли три ученика из столичных школ, а также ученик Лицея имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета.

По итогам олимпиады молодые российские программисты завоевали четыре золотые медали, а также заняли первое и третье место в абсолютном зачёте. Командам из других стран не удалось выиграть более одной золотой медали.