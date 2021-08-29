Флоренция, Италия, 29 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» переиграл туринскую команду «Торино» в матче второго тура итальянской Серии А. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Артемио Франки» во Флоренции и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились уругвайский форвард Николас Гонсалес (41-я минута) и сербский нападающий Душан Влахович (69-я).

Автором единственного забитого мяча гостей стал форвард Симоне Верди (89-я).

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел матч на скамейке запасных.

Отметим, в следующем матче «Фиорентина» 12 сентября сыграет на выезде с командой из Бергамо «Аталанта», а «Торино» в этот же день примет у себя клуб из Салерно «Салернитана».