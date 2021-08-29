Калуга, 29 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с городским головой Калуги Дмитрием Денисовым приняли 28 августа участие в торжественном мероприятии на площади Старый Торг, посвященном 650-летнему юбилею города Калуги. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, концерт стал завершающим событием празднования 650-летнего юбилея Калуги. Его открыл уличный оркестр Tinto Brass Band. Следом за ним на сцену вышла группа «На-На». После нее выступил гитарист Роман Мирошниченко. Гвоздем же программы стала Полина Гагарина.

Пресс-служба правительства Калужской области Праздник в Калуге завершился концертом, шоу дронов и фейерверком

На концерте также состоялась презентация клипа проекта «Музыка вместе» продюсера Тимура Ведерникова, в котором вместе с жителями Калужской области принял участие Владислав Шапша.

Кульминацией праздника стало лазерно-пиротехническое шоу дронов. Завершил мероприятие фейерверк.