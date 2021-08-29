Калуга, 29 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял 28 августа участие в торжественной церемонии открытия мультимедийного светодинамического фонтана в парке рядом с новым зданием Калужского театра юного зрителя, приуроченной 650-летия города областного центра. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, участниками события также стали председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, городской голова г. Калуги Дмитрий Денисов, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель, управляющий калужским отделением ПАО Сбербанк Андрей Ручай.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге открыли мультимедийный светодинамический фонтан

Проект реализован на благотворительные средства Сбербанка. В основе — концепция «умного» фонтана, оснащенного видео проектором и лазерной системой для проецирования изображений на водную гладь, он оснащен подсветкой и музыкальным сопровождением. Диаметр чаши фонтана — 20,6м. Центральная часть выполнена в виде специальной арки, оснащенная проектами и лазерами. Водная композиция, которая состоит из девяти гидравлических групп, формируется 264 динамическими струями. Фонтан будет работать в разных режимах, демонстрировать водные фигуры, с изменением наклона струй и использованием различных мелодий. Все струи будут подсвечиваться в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой.

«Фонтан — это замечательный подарок Калуге. Он станет еще одной визитной карточкой областного центра, а парк — новым центром притяжения горожан и туристов», — сказал Владислав Шапша. Губернатор также принял участие в карнавальном шествии, колонны которого традиционно прошли от площади Победы, далее по улице Ленина и до площади Старый Торг.