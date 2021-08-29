Москва, 29 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Наибольшая часть жителей России предпочла бы приобрести автомобиль марок Toyota, BMW и Audi. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического агентства «Автостат».

Toyota

Для выявления наиболее предпочтительных марок автомобилей эксперты опросили более трёх тысяч автолюбителей, приобретших новый автомобиль в период с 2016 по 2020 год. Им был задан вопрос о наиболее желанном автомобиле при учёте уровня и образа жизни. Можно было выбрать несколько вариантов марок, представленных российском рынке.

Лидером полученного рейтинга стал японский бренд Toyota, который выбрали 12,3% респондентов. Среди конкретных моделей чаще всего указывались Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

В тройку самых желаемых марок также вошли немецкие бренды BMW (9,2%) и Audi (7,9%). Замкнули пятёрку рейтинга Mercedes (7%), Volkswagen (6,4%) и Lexus (4,3%). Хорошие результаты также показали Land Rover (4,2%), Porsche (4%), Volvo (3,9%) и Skoda (3,2%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине 2021 года в России было продано 243,5 тыс. машин европейских брендов. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Duster.