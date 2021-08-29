Калуга, 29 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа принял участие в посадке Аллеи дружбы на набережной Яченского водохранилища. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, глава региона и гости юбилейных мероприятий посадили на набережной кусты сирени, привезённые делегацией Белгородской области. Сто кустов сирени десяти сортов, выращенные в ботаническом саду Белгородского государственного национального исследовательского университета, размножены in vitro, то есть с использованием современных биотехнологических приёмов, устойчивы к различным заболеваниям.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калуге заложили Аллею дружбы

Участие в акции приняли председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, губернатор Рязанской области Николай Любимов, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, лётчик-космонавт СССР Герой Советского Союза и Герой РФ исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв, сенатор Российской Федерации Александр Савин, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков. Их инициативу подхватили волонтеры.

В Калуге в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство набережной Яченского водохранилища. На первом этапе проложены наружные сети дождевой канализации с устройством очистных сооружений, проведены работы по устройству площадок, тротуаров, велосипедной дорожки, организованы освещение, озеленение территории и ограждение лестниц, оборудован нижний променад. Работы по обустройству будут продолжены на втором этапе, но уже сейчас это место отдыха пользуется большой популярностью у калужан и гостей города. В день празднования 650-летия Калуги здесь появилась и Аллея дружбы.