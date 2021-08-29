Москва, 29 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В настоящее время существует большое количество различных средств определения входящего номера, и потому ни один звонящий не может в полной мере замаскировать себя общедоступными методами. Об этом 29 августа рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

«При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор, и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры. Именно так преступники звонят с распространённых телефонных номеров банков», — пояснил эксперт.

Также он рассказал, что у специализированных кол-центров бывает в распоряжении множество сим-карт, что позволяет им дозвониться до потенциальных жертв даже тогда, когда предыдущий идентификатор уже попал в чёрный список. Однако, как указал Мясоедов, черные списки постоянно пополняются, и доступ к ним может получить любой желающий.

«Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией», — сказал эксперт.

В то же время он добавил, что иногда звонки злоумышленников не определяются, и рекомендовал сохранять бдительность и в случае малейших сомнений прекращать разговор, а затем проверять эти номера через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Также, по словам Мясоедова, можно сохранить контакт звонившего в записной книжке и попробовать начать писать ему сообщение в мессенджере, где можно увидеть фотографию звонившего и иногда описание, что может подсказать, кем он является.

«Существуют звонки, скрытые антиопределителем, когда абонент видит на экране сообщение: «неизвестный номер». Но это не более чем услуга, созданная для удобства некоторых скрытых клиентов. На самом деле такой человек всегда известен оператору, и в случае чего можно узнать его данные, заказав выписку», — заключил Мясоедов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа стало известно, что злоумышленники, пытающиеся под разными способами выманить у жителей России деньги, нашли способ шантажа «троллящих» их граждан.