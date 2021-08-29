Киев, , 09:20 — REGNUM Украинские националисты требуют от президента страны Владимира Зеленского в ходе визита в Вашингтон занять наступательную позицию, «воспользовавшись тем, что в последнее время США потеряли свою репутацию сверхдержавы».

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Об этом в комментарии УНИАН заявил лидер националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

Политик считает, что накануне переговоров Зеленского и Байдена Украина получила «уникальный шанс» для защиты своих национальных интересов.

«Дело в том, что США в последнее время испытали несколько сильных имиджевых ударов. Это «Северный поток-2», когда США не удалось заблокировать достройку этого газопровода… и, конечно, события в Афганистане, которые очень ударили по Америке и в частности по Байдену. Соответственно, реноме США в мире очень сильно пошатнулось, и они могут потерять статус, которым они очень дорожат — статус сверхдержавы и международного арбитра номер один», — пояснил свою позицию Тягнибок.

Националист заявил, что Зеленский в такой ситуации должен понимать, что Америка не может проиграть еще один раз перед Кремлем.

«Поэтому президенту надо не просто что-то просить у США, не просто радоваться, что его пригласили, а надо задать ряд жестких вопросов», — сказал Тягнибок.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что встреча Байденаи Зеленского может пройти «на повышенных тонах». По его словам, США во многом недооценивают, или же делают вид, что недооценивают, удар, который наносят Украине, сдав позиции по «Северному потоку-2». Позже в МИД Украины опровергли это заявление Арахамии, заявив, что Зеленский не будет выдвигать Байдену никаких претензий.