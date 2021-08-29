Калуга, , 09:15 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа побывал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в число гостей вошли лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза и Герой РФ, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев, депутат Государственной думы РФ Александр Авдеев, сенатор Российской Федерации Александр Савин, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа 2021 г. побывал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского Пресс-служба правительства Калужской области

Гости познакомились с экспозицией первого в мире музея космической тематики, символический камень в основание которого заложил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После введения в этой году в строй второй очереди, учреждение стало крупнейшим в мире музеем истории космонавтики. В новом здании площадью 12,5 тыс. кв. м собраны уникальные образцы ракетно-космической техники, создано несколько выставочных экспозиций с включением мультимедийного и интерактивного оборудования со специально разработанным тематическим контентом. Современная мультимедийная инсталляция «Медиафасад» длиной 80 метров продемонстрирует главные события наступившей космической эры в контексте идей учёного, изобретателя и философа К.Э.Циолковского. Для посетителей музея созданы специальные интерактивные зоны, сочетающие образовательные и развлекательные функции. В музее работают несколько выставок, планетарий, многофункциональный конференц-зал, 3D-кинотеатр.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа 2021 г. побывал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского Пресс-служба правительства Калужской области

На территории музея в этом году установлены ракеты различного назначения и наземные автоматические комплексы управления, тематические арт-объекты, уличная лаборатория «Живая наука» и астрономическая обсерватория. Её оборудование позволяет следить за движением небесных тел, в том числе, искусственных спутников Земли и фотографировать космические объекты. Купол «Олскай» диаметром 6,5 метра является третьим в мире и не имеет аналогов в России. Уникален для России и самый большой из производимых в мире телескопов рефракторов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа 2021 г. побывал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского Пресс-служба правительства Калужской области

В ходе знакомства с экспозицией Сергей Крикалёв поделился воспоминаниями о своей работе в космосе, рассказал много интересного о некоторых представленных в музее экспонатах. «Я впечатлён тем, как преобразился музей, — отметил лётчик-космонавт СССР — Спасибо тем, кто сохранил старый музей и приложил усилия, чтобы сделать новый. Выставка действительно впечатляет». В торжественной обстановке Сергей Крикалёв пополнил коллекцию музея ещё одним уникальным экспонатом. Он вручил Владиславу Шапше Вымпел «Калуга космическая — 650 — Циолковский, Гагарин».

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими на празднование 650-летия Калуги, 28 августа 2021 г. побывал в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского Пресс-служба правительства Калужской области

Этот символ, отражающий юбилей первого полета в космос и 650-летие города Калуги, был отправлен в космос 9 апреля текущего года с экипажем корабля «Союз МС-18». Со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и экипажем длительной экспедиции МКС-65 (космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай). Космическая миссия «Союза МС-18» была приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина на корабле «Восток-1». Вымпел вернулся с орбиты на Землю, и теперь займет почетное место в экспозиции Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского.

Владислав Шапша поблагодарил Сергея Крикалёва и подчеркнул, что «можно построить музей, здание, можно наполнить его экспонатами, но ничего из этого не получится, если нет силы места, если нет души. Нет символа. Кто-то справедливо заметил: «Путь в космос лежит через Калугу». И это действительно так. Для нас большая честь, что в день юбилея Калуги вымпел, посвященный этому событию, доставлен из космоса в колыбель космонавтики. Я благодарю корпорацию «Роскосмос» и всех космонавтов, которые душою с нами».