Санкт-Петербург, 29 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Федеральные дорожные службы предупредили о перекрытии двух полос на восточном участке внешнего кольца Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД, А-118). Движение будет ограничено на 12 дней между развязками КАД с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Участок, где будут идти работы на КАД Петербурга

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 4 по 15 сентября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил 29 августа начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Как обещают дорожники, работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены, но на их сроки могут повлиять погодные условия.

«Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения)», — добавил Пузыревский.