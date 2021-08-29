Москва, 29 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Специалисты исследовательского Центра им. М. В. Келдыша разработали плазмотрон для утилизации агрессивных бытовых и промышленных отходов. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. Келдыша Владимир Кошлаков.

Токсичные отходы

Плазмотронами называют устройства, используемые для создания плазмы при протекании электрического тока через разрядный промежуток — образуемая плазма применяется для обработки материалов. Плазмотроны используются для работы с металлами и другими тугоплавкими материалами, в двигателях космических аппаратах и других отраслях.

Входящий в Роскосмос центр Келдыша работает над созданием установки, которая позволит использовать эту технологию для утилизации опасных отходов. Плазмотрон позволяет получать газы при температурах свыше 4−5 тыс. градусов Цельсия, которые могут применяться для сжигания отходов.

«К концу года мы планируем показать наши возможности по сжиганию особо опасных агрессивных бытовых отходов», — заявил глава Центра им. Келдыша.

Он добавил, что после завершения разработки начнутся переговоры по испытаниям плазмотронов в Нижегородской области. Предприятие уже ведёт соответствующие переговоры с правительством региона.