Калининград, 29 августа, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Причиной смерти голкипера любительской футбольной команды из Советска «Красная звезда» Александра Шишмарева во время матча могло стать то, что у него запал язык, и он задохнулся. Об этом 29 августа рассказал президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис.

Свеча

«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Также Гвардис подчеркнул, что причиной смерти, по его словам, точно не является черепно-мозговая травма, и уточнил, что машина скорой помощи прибыла к футбольному полю в течение 15−25 минут после вызова.

Кроме того, президент федерации футбола региона выразил свои соболезнования родным и близким погибшего игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вратарь футбольной команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча, получив травму от игрока команды соперника.

Напомним, 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево во время матча скончался футболист молодежной команды «Знамя труда» Никита Сидоров.