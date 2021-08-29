Киев, , 09:10 — REGNUM Россия намерена путем обострения ситуации в Донбассе сорвать переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, запланированные на 31 августа.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

С таким заявлением вечером 28 августа выступила украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Украина подозревает, что задачей противника является спровоцировать её на неадекватный ответ, а затем на своем высшем уровне заявить об агрессивных действиях Киева:

«Тем самым — создать напряжение, а в идеале — сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе, на тему участия США в таком урегулировании», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в этот же день, 28 августа, в результате обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения двое детей. Также в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены четыре жилых дома в Ясиноватой.

Согласно планам Киева, одной из ключевых тем для обсуждения президентов Украины и США будет формат участия Вашингтона в урегулировании конфликта в Донбассе.