Красногорск, 29 августа, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием грузового и семи легковых автомобилей на 53-м км трассы М-2 «Крым» в Московской области один человек погиб и два пострадали. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП

«По предварительной информации, сегодня около 22:50 на 53-м километре М-2 «Крым» грузовой автомобиль с полуприцепом совершил столкновение с остановившимися в дорожном заторе автомобилями. В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы», — приводит сообщение пресс-службы РИА новости.

Также указывается, что в результате аварии получили повреждения восемь автомобилей, и уточняется, что в настоящее время на месте ДТП ведут работы спасатели, сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупная автоавария произошла вечером 28 августа в Бобровом районе Воронежской области.