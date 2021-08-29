Санкт-Петербург, 29 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Более четверти мигрантов, проверенных в ходе полицейского рейда по овощебазам Петербурга, оказались нарушителями миграционного законодательства РФ. Также в ходе рейда были обнаружен незаконный склад спиртного и поддельные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка документов

Как сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция совместно с ОМОН Росгвардии провела профилактические мероприятия на территории Калининской и Софийской овощных баз, продающих продовольственные товары оптом и в розницу.

Всего было проверено более 1000 иностранных граждан, из них 265 человек были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства России. Один иностранец предъявил документы с признаками подделки, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Кроме того, на Софийской овощебазе полицейские обнаружили небольшой склад с контрафактным алкоголем. Из незаконного оборота изъято 400 литров спиртных напитков», — отметили в Главке МВД. Хозяин склада привлечен к административной ответственности.

Как пояснили в полиции, рейды по крупным торговым площадкам города и области с целью их декриминализации будут продолжены.

Напомним, в середине августа полицейские задержали более 130 мигрантов во время рейда на овощебазе на Софийской улице во Фрунзенском районе города.