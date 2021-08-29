Киев, 29 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Большинство украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский полностью зависим от иностранных государств и международных организаций, заявил 28 августа в эфире телеканала «Россия 24» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Политик уточнил, что согласно соцопросам, 82% украинцев, считают, что президент Зеленский в своих решениях и поступках зависим от иностранных государств и международных организаций полностью или частично, а 85% уверены, что команда во власти в целом зависима полностью или частично от иностранных государств и международных организаций. Он добавил, что государство отличает уровень жизни людей, уровень экономики, уровень реализации социальных программ.

«Украина — единственная страна среди бывших республик Советского Союза, которая не вышла на уровень экономики и ВВП 1990 года. Единственная! Ее экономика по итогам 2020 года составляет 64% от ВВП УССР 1990 года. УССР образца конца 80-х и 90-го года — это экономика, которая входила в десятки лучших экономик стран Европы, именно УССР. И в вопросах космоса, самолетостроения, приборостроения, развития машиностроения и многих других отраслей мы были в десятке лучших в Европе. И что? На сегодняшний день 75−80% экспортной продукции является сырьем, то есть сырьевой характеристикой. Самые главные продукции, которые поставляются на экспорт, — это зерно, зерновые и подсолнечное масло. Мы превратились в сырьевую экономику с аграрным уклоном, и аграрное производство каждой последний год падает», — констатировал политик.

Также Медведчук заявил, что власть должна позаботиться о людях и помочь в вопросах медицины, образования, социальных выплат — только в таком случае сможет стать успешной страной.

«Речь идет и о Конституции, речь идет и о законодательстве — когда права и свободы людей сведены до нуля их реализации. Когда идут политические репрессии, когда идут политически мотивированные действия, направленные на узурпацию власти в стране, когда введена внесудебная расправа с гражданами, независимыми СМИ, закрываются каналы, идет борьба с инакомыслием… Если мы это не защитим, если мы не восстановим эти права, если мы не восстановим экономику построением разновекторной экономики с учетом моста между Европой и Россией, восстановления экономики и экономических отношений с Россией, с другими странами, в первую очередь со странами Тихоокеанского, Азиатского региона, где наша продукция является наиболее конкурентоспособной, где эта конкурентоспособность поможет восстановить нашу экономику, так как это основа всего. Если мы не сделаем справедливой социальную сферу, если мы не поможем нашим людям в вопросах медицины, образования, социальных выплат, то страна Украина как страна счастливая для своих людей, как страна успешная, существовать не может», — сказал он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что «это главное и стратегическое, что надо сделать в будущем, анализируя то, что произошло, анализируя то, что имеет место сегодня».