Токио, 29 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Российский спортсмен Денис Гнездилов стал победителем в соревнованиях по толканию ядра на Параолимпийских играх в Токио и установил при этом мировой рекорд. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Параолимпийских игр

Победный результат 34-летнего российского спортсмена составил 11,16 метра, что стало новым рекордом мира.

Обладателем серебряной медали стал иракский спортсмен Гарра Тнаяш (11,15 метра), бронза досталась Мигелю Монтейро из Португалии (10,76 метра).

При этом еще один российский спортсмен — Дмитрий Душкин — занял пятое место (10,39 метра).

Отметим, золотая медаль Гнездилова стала 14-й в активе российской параолимпийской сборной, которая также имеет в активе семь серебряных и 20 бронзовых наград, что позволяет ей занимать третье место в общем медальном зачете.