Москва, 29 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал 29 августа, почему не надо пробовать лечить простуду, которой часто заболевают осенью, методами «деревенской» медицины.

Простуда

Как рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог, много людей считает осеннюю простуду не требующим помощи врача заболеванием и пытается лечить его «народными» или «деревенскими» методами лечения.

При этом, как отметил Зайцев, часть таких способов лечения не помогает, но также может и в значительной степени навредить, и это относится также и к походу в баню при такой простуде.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью, — ред.), и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет», — сказал он.

Также врач указал, что в баню можно пойти уже во время выздоровления, а не в начале болезни. Кроме того, он рассказал, почему при простуде не надо вставлять в ноздри ломтики лука или чеснока.

«В момент простуды развивается отек слизистой оболочки. При воспалении слизистая раздражена и напряжена отеком, и когда люди начинают вставлять ломтики чеснока или лука в нос, это очень плохо, неправильно. Из-за этого будет очень сильное раздражение, оно еще сильнее спровоцирует воспаление и отек», — пояснил Зайцев.

Помимо того, кандидат медицинских наук добавил, что в результате этих действий можно спровоцировать ожог слизистой, и уточнил, что, несмотря на то, что простуда не самое опасное заболевание, лучше всего, по его мнению, всё-таки пойти к врачу.

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