Вашингтон, 29 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Пользователи операционной системы Windows 10 от американской компании Microsoft получат возможность обновиться до 11-ой версии, если характеристики их системы не соответствуют рекомендуемым требованиям. Об этом сообщает портал PCWorld.

Microsoft Windows

Microsoft анонсировала новую версию Windows летом 2021 года. Позже в компании представили минимальные требования для установки этой системы, включая 64-разрядные процессоры, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ хранилища, требования к графике и криптографический модуль TPM 2.0.

Соответствующие этим требованиям компьютеры смогут обновиться до Windows 11 автоматически. В ответе на запрос портала PCWorld в Microsoft уточнили, что остальные пользователи смогут обновить систему в ручном режиме.

При этом в Microsoft добавили, что такая установка является целесообразным только как временное решение. Также в Microsoft отметили, что при установке Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры система не сможет получать обновления в автоматическом режиме.