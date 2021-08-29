Турин, Италия, 29 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Туринский футбольный клуб «Ювентус» проиграл команде «Эмполи» в матче второго тура итальянской Серии А. Об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Игра прошла на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась победой гостей со счетом 0:1.

Автором единственного во встрече мяча стал форвард гостей Леонардо Манкузо, отличившийся на 21-й минуте встречи.

Отметим, в следующем мачте «Ювентус» 12 сентября на выезде сыграет с командой «Наполи», а «Эмполи» в этот же день примет у себя команду «Венеция».