Луганск, 29 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 августа сообщила пресс-служба представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Обстрел ЛНР и ДНР

Уточняется, что киевские боевики, нарушив режим тишины, вели обстрел по району населённого пункта Золотое-5 из стрелкового оружия. В результате обстрела один из военнослужащих Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью.

Данный обстрел был единственным со стороны украинских боевиков, зафиксированный 28 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух детях, получивших ранения в результате обстрела Горловки украинскими боевиками.