Вашингтон, 29 августа, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Электромобиль Tesla Model 3 стал первой моделью авто с электрическим двигателем с общим объёмом продаж более 1 млн. Об этом сообщает портал CleanTechnica.

Peter Stevens Tesla Model 3

Объём продаж Model 3 превысил отметку в 1 млн по итогам второго квартала 2021 года. Отмечается, что только за первый квартал текущего года во всём мире было продано более 225 тыс. таких электромобилей.

Второй по популярностью моделью электромобиля Tesla является кроссовер Model Y. К концу первой половины 2021 года общий объём продаж этих авто составил около 250 тыс.

Tesla производит седан Model 3 с 2016 года. Этот седан стал первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Tesla отложила старт производства электрических пикапов Cybertruck на 2022 год.