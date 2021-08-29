Мехико, 29 августа, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Ураган «Нора», достигший первой категории опасности, обрушился на мексиканский штат Халиско. Об этом 28 августа сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Pxhere.com Ураган

Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 36 м/с, центр «Норы» находится на побережье около города Томатлана. В ряде штатов ожидается выпадение обильных осадков, до 250 мм. Ливни затронут штаты Колима, Халиско, Наярит и Мичоакан.

Власти Мексики призвали граждан соблюдать меры предосторожности, быть готовыми к возможной эвакуации и внимательно следить за официальными оповещениями.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тропическом шторме «Нора», который сформировался в Тихом океане и движется со скоростью 17 км/час к побережью Мексики.