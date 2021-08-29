Российский фильм «Нуучча» получил премию на кинофестивале в Чехии
Карловы Вары, Чехия, 29 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Гран-при в одной из конкурсных секций кинофестиваля в городе Карловы Вары получил фильм российского режиссёра Владимира Мункуева «Нуучча». Об этом сообщили ТАСС в дирекции смотра.
На главную премию в секции «На восток от Запада» претендовало 12 художественных фильмов. Жюри признало лучшей картину режиссёра из Якутии Мункуева.
Победителем в главной категории стал художественный фильм Strahinja сербского режиссёра Стефана Арсеньевича. Над производством этой картины работали несколько стран, включая Сербию, Францию, Люксембург, Болгарию и Литву.
Фильм «Нуучча» снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие в картине происходит в Якутской области в конце XIX века. В 2020 году картина стала победителем программы Works in Progress Awards на кинофестивале «Тёмные ночи» в Таллине.
Международный кинофестиваль в Карловых Варах проводится с 1948 года. В 2021 году показы фестиваля посетили более ста тысяч зрителей.