Карловы Вары, Чехия, 29 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Гран-при в одной из конкурсных секций кинофестиваля в городе Карловы Вары получил фильм российского режиссёра Владимира Мункуева «Нуучча». Об этом сообщили ТАСС в дирекции смотра.

(сс) Mary Kar «Красная ковровая дорожка» 46-го фестиваля в Карловых Варах

На главную премию в секции «На восток от Запада» претендовало 12 художественных фильмов. Жюри признало лучшей картину режиссёра из Якутии Мункуева.

Победителем в главной категории стал художественный фильм Strahinja сербского режиссёра Стефана Арсеньевича. Над производством этой картины работали несколько стран, включая Сербию, Францию, Люксембург, Болгарию и Литву.

Фильм «Нуучча» снят по мотивам произведений польского писателя и этнографа Вацлава Серошевского. Действие в картине происходит в Якутской области в конце XIX века. В 2020 году картина стала победителем программы Works in Progress Awards на кинофестивале «Тёмные ночи» в Таллине.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах проводится с 1948 года. В 2021 году показы фестиваля посетили более ста тысяч зрителей.