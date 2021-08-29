Москва, 29 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Золотая медалистка олимпиады «Я — профессионал» Арина Макарова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как соревнования помогли ей начать карьеру в «Газпром нефти».

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Арина Макарова

Арина Макарова окончила бакалавриат и магистратуру РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина по направлению «Химическая технология» и сейчас проходит стажировку в Научно-Техническом центре «Газпром нефти». Любовь к химии и азарт вдохновили Арину участвовать в олимпиаде «Я — профессионал» трижды и трижды стать медалисткой. Мы поговорили с ней о том, что еще дала ей олимпиада и как попасть на стажировку в такую крупную компанию прямиком после вуза.

Арина, Вы сейчас проходите стажировку в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти». Расскажите, как Вы туда попали?

Год назад от олимпиады я проходила стажировку в ООО «Газпромнефть — Ямал» меня тогда пригласили в Тюмень. Это мне очень помогло, потому что одна из моих преподавательниц в университете работает в «Газпромнефть НТЦ», она узнала, что я прохожу стажировку в компании, стала моим научным руководителем, и, когда я писала магистерскую, я начала делать совместные научные проекты с Научно-Техническим Центром. И в том, что я сейчас здесь на стажировке, есть влияние олимпиады, конечно.

А в «Газпромнефть — Ямал» Вас взяли сразу без дополнительных испытаний?

Мне предложили туда устроиться, я прошла собеседование по телефону. Отборы бывают сложные и многоэтапные, а мне позвонили, провели собеседование и предложили летом приехать. Летом я не могла из-за учебы, и меня согласились подождать, предложили приехать, когда смогу. Я приехала зимой после сессии, когда были каникулы.

Что входило в Ваши задачи на стажировке?

Блок перспективного развития, где я работала, — это интересная структура, она взаимодействует с дочерними компаниями, и я участвовала в этих проектах. И больше училась: меня водили на экскурсии в центр дистанционного бурения скважин, я набиралась практических знаний, потому что в университете они все-таки в основном теоретические. Я знакомилась с компанией и смотрела, как это все на практике работает. И, кстати, во многом то, что я была на той стажировке, помогло мне в первый раз в «Химической технологии» взять медаль, потому что я узнала, что такое управление рисками, что такое проект, как это все реализуется. На олимпиаде надо было решить кейс по проектной логике, и практика во многом мне помогла.

Не страшно было устраиваться на стажировку в такую серьезную компанию, еще и в другом городе?

Да нет — интересно. Я поехала на месяц в Тюмень, олимпиада помогла мне с жильем, я жила там в общежитии и не платила за проживание, получала зарплату. Коллеги все были очень доброжелательные, очень помогали мне во всем. Тем более я до этого много путешествовала, ездила за границу учить английский, поэтому страшно не было.

Чем Вы сейчас занимаетесь на работе?

Сейчас у меня уже есть четкие обязанности, я полноценно администрирую технологический проект. Здесь разрабатывались собственные рецептуры жидкостей глушения скважин, чтобы не покупать их у подрядчиков, чтобы у «Газпром нефти» они были свои. За счет этого снижается стоимость всей операции. Я занимаюсь взаимодействием со всеми дочерними обществами, чтобы провести опытные испытания, разработать стратегию закупки этих реагентов — в общем, всем, что связано с этим проектом.

Как Вы вообще выбрали эту специальность?

В школе я очень любила химию, увлекалась ей класса с 8. Сдала ЕГЭ на 100 баллов, думала, что бы такое выбрать, связанное с химией, но не фундаментальное, а более прикладное. И выбрала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Мне стала интересна специальность «Химическая технология». Химическая технология бывает разной, в разных отраслях, и мне показалось, что «нефти и газа» звучит солидно.

А как Вы узнали об олимпиаде и почему решили принять в ней участие?

В самом первом сезоне у меня участвовала одногруппница по направлению «Экология», стала призером, ей понравилась олимпиада. И она меня как-то затянула. На самом деле я в олимпиадах мало до этого принимала участие, мне всегда казалось, что это для каких-то гениев. А в этот раз решила попробовать. Я тогда училась на четвертом курсе бакалавриата. Тогда еще не было направления «Химическая технология», было «Нефтегазовое дело», по нему я завоевала бронзовую медаль. Мне очень понравилось, меня эта олимпиада очень вдохновила, я познакомилась с огромным количеством интересных ребят. Уже когда я училась в магистратуре, появилось направление «Химическая технология», и я, конечно, сразу решила участвовать. Тогда я получила свою первую золотую медаль. А в этом году я решила, что надо поставить красивую точку в учебе. Опять поучаствовала и снова выиграла золотую медаль.

Что вдохновляло Вас снова и снова принимать учатстие в олимпиаде?

Меня вдохновляла даже не сама медаль и не бонусы. У меня появился азарт, интересно было проверить себя, понять, на что я способна.

Что Вы почувствовали в первый раз, когда узнали, что получили бронзовую медаль?

На самом деле я была в растерянности, потому что «Нефтегазовое дело» — это не моя специальность. У нас была командная работа, и индивидуальный зачет начался уже на самом последнем этапе, где надо было грамотно обработать результат. Видимо, у меня лучше всех получилось справиться с волнением и посчитать. Мне очень повезло с командой, со мной были очень грамотные ребята. Но при победе роль играет много факторов, в том числе психологический.

А после того, как Вы получили уже третью медаль?

Не могу сказать, что была сильно удивлена. Я уже понимала, что серьезно подготовилась, поэтому подумала: «Ну и хорошо, здорово».

Я знаю, что денежный приз позволил Вам совершить крупную покупку.

Да, я, получается, своими мозгами за три сезона заработала себе на машину. Я люблю путешествовать, и машина — одно из средств передвижения. Так просто, будучи студентом, тяжело на машину заработать. А у меня получилось купить новую, из салона.

Как Вы распорядились дополнительными баллами?

У меня были дополнительные баллы при поступлении в магистратуру. Это морально очень помогает, когда идешь на вступительные и знаешь, что у тебя есть дополнительные баллы, уже не так страшно в чем-то ошибиться. А в аспирантуру в этом году я не собираюсь — хочу немного поработать. Не хочется делать это для галочки, хочется найти интересную тему.

Чем Вы планируете заниматься дальше?

У меня интересная специальность, и я бы хотела заниматься этим и дальше. Сейчас я внештатный сотрудник, сюда достаточно сложно попасть в штат, это было бы неплохо. Не могу сказать на перспективу пяти лет, но я бы точно хотела развиваться в этой специальности и в узкой области стать экспертом. Потому что здесь каждый человек — эксперт в своей области, и от этого он очень ценен.

В какой, например, области?

Мне нравится работа с реагентами, я неплохо разбираюсь в эмульгаторах, и здесь, в «Газпром нефти» есть соответствующие направления работы. Может быть, что-то, связанное с борьбой с коррозией, с осложнениями. Здесь есть возможность развиваться.

Есть ли у Вас «работа мечты»?

Если бы вы спросили меня на четвертом курсе, я бы однозначно сказала вам, что это международная компания «Шлюмберже». Я мечтала там работать и ездить по месторождениям, решать проблемы нефтедобывающих компаний. Но сейчас я поняла, что пока мне это не так нужно, тем более появилось предложение в «Газпром нефти», и я осталась здесь и довольна. Химиков мало, у нас управление буквально 10 человек, и профессия очень востребована. К нам приходят все дочерние предприятия, и им всем нужна помощь. У нас есть такая аналогия, что дочерние общества — это пациенты со своими болями, а мы — врачи, которые помогают им их боли лечить. Есть задачи, которые требуют быстрого решения, и оно может быть принято только благодаря твоему багажу знаний. Я хотела бы набраться этого опыта и быть таким экспертом, который может помочь решить самые сложные проблемы.

Что посоветуете участникам пятого сезона?

Не бояться. Самое главное — не бояться пробовать себя. Я жалею, что не пробовала в еще больших направлениях свои силы. Нужно пробовать.