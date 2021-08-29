Москва, 29 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Установка на смартфон специального приложения с телефонной базой «чёрных номеров» поможет выявить позвонившего вам мошенника. Об этом сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов агентству Прайм.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Эксперт объяснил, что отображаемый на экране смартфона телефонный номер от входящего вызова может не соответствовать действительному номеру звонящего. Эти цифры можно заменить с помощью IP-телефонии, чем пользуются телефонные мошенники.

Однако проверить входящий номер при подозрительном звонке можно с помощью специального приложения, разработанного банком, оператором связи или другими организациями. В такие приложения интегрируются постоянно обновляемые базы «чёрных номеров» от мошенников и недобросовестных рекламщиков.

Для того чтобы не стать жертвой мошенника, Мясоедов порекомендовал класть трубку при малейших подозрениях. Он подчеркнул, что надёжных способов распознавания телефонных номеров мошенников не существует.