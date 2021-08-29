Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту три километра
Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Парогазовый столб с примесью пепла выбросил на высоту три километра вулкан Шивелуч, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Уточняется, что активность вулкана Шивелуч не угрожает населённым пунктам, но туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения вулкана. Специалисты-вулканологи прогнозируют возрастание активности вулкана, в любое время возможны выбросы пепла на высоту до 10−15 км.
В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при выбросах. Групп туристов в районе Шивелуча не зарегистрировано, но спасатели не исключают, что любители экстремального спорта могут самостоятельно предпринять поход к вулкану. В связи с этим МЧС напоминает об опасности таких экскурсий и призывает гостей и жителей региона отказаться от подобных планов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании активности вулкана Шивелуч в Камчатском крае.