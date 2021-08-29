Петропавловск-Камчатский, 29 августа, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Парогазовый столб с примесью пепла выбросил на высоту три километра вулкан Шивелуч, расположенный на полуострове Камчатка. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

NASA Извержение вулкана Шивелуч. Снимок из космоса

Уточняется, что активность вулкана Шивелуч не угрожает населённым пунктам, но туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения вулкана. Специалисты-вулканологи прогнозируют возрастание активности вулкана, в любое время возможны выбросы пепла на высоту до 10−15 км.

В непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при выбросах. Групп туристов в районе Шивелуча не зарегистрировано, но спасатели не исключают, что любители экстремального спорта могут самостоятельно предпринять поход к вулкану. В связи с этим МЧС напоминает об опасности таких экскурсий и призывает гостей и жителей региона отказаться от подобных планов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возрастании активности вулкана Шивелуч в Камчатском крае.