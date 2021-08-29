Аляска, США, 29 августа, 2021, 06:04 — ИА Регнум. Американская компания Astra потерпела неудачу при запуске ракеты-носителя Rocket-3. Трансляция велась на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Ракета должна была вывести на орбиту Земли макет полезной нагрузки. Запуск состоялся с «Тихоокеанского космопорта» в штате Аляска в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа). После старта двигателей ракета начала отклоняться в сторону, затем поднялась, и вскоре прервалась трансляция с установленных на ней камер.

Ранее пуск Rocket-3 уже переносили для устранения технических неполадок.

Целью проводимого испытательного пуска является доставка на орбиту тестового груза. В рамках контракта Astra c Космическими силами США работу планировалось завершить до 11 сентября.