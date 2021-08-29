Москва, 29 августа, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Подозреваемых в совершении более трёх тыс. преступлений установили с января по июль текущего года сотрудники полиции с помощью базы данных ДНК в России. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

УФСИН по Ярославской области Взятие образца ДНК

В пресс-центре МВД РФ уточнили, что геномная регистрация обязательна для всех осуждённых, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех лиц, осуждённых за совершение преступлений на сексуальной почве. Кроме того, биоматериал в обязательном порядке изымается у неустановленных лиц во время следственных мероприятий, а также у неопознанных трупов.

За семь месяцев 2021 года с помощью федеральной базы геномной информации были установлены подозреваемые в совершении более трёх тысяч преступлений.

Напомним, федеральная база ДНК функционирует с 2009 года. В декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный расширить перечень лиц, для которых станет обязательна геномная регистрация. В частности, в перечень вошли все осуждённые, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Также обязательной геномная регистрация может стать и для лиц, подвергнутых административному аресту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сталкиваться с биометрическими методами идентификации личности приходилось почти 85% жителей России.