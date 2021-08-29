Токио, 29 августа, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Денис Гнездилов показал новый результат 11,02 метра в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см на Паралимпийских играх в Токио.

Government.ru Эмблема Паралимпийских игр

34-летний спортсмен установил мировой рекорд в первой попытке. Лучший результат (11,01 метра) до этого принадлежал португальцу Мигелю Монтейро.

Гнездилов является чемпионом мира 2019 года. Два года назад он завоевал золотую медаль на чемпионате по лёгкой атлетике в Дубае. В 2020 году получил звание Заслуженного мастера спорта РФ.