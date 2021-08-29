Москва, 29 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Дожди в первый день сентября придут в Смоленскую, Тверскую, Калужскую и Ленинградскую области, сообщил 28 августа журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Наталия Николаева ИА REGNUM После дождя

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«На западе Центрального федерального округа — Смоленская, Тверская, Калужская области — будет дождь 1 числа. В Санкт-Петербурге уже будет дождливо и прохладно тоже. Температура будет не выше +14−17 °C», — сказал он.

В Москве и Московской области, по словам Варакина, будет тепло. Небольшие дожди, возможно, пройдут во второй половине дня на востоке и юго-востоке столичного региона.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к вечеру 1 сентября в Центральном федеральном округе произойдёт резкое похолодание на 5−8 °C.