Токио, 29 августа, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Гражданин России, приплывший, по его словам, с острова Кунашир на остров Хоккайдо, задержан за нелегальный въезд в Японии. Об этом 29 августа сообщили журналистам в генконсульстве РФ в Саппоро.

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Японская сторона направила в российское генконсульство официальное уведомление о задержании гражданина РФ для проведения дальнейших разбирательств о том, каким путём он попал на территорию Японии. Отмечается, что в статусе беженца задержанному было отказано.

В российском диппредставительстве пояснили, что задержанных за нелегальный въезд на территорию Японии обычно депортируют.

Напомним, иностранца, утверждающего, что он приплыл с острова Кунашир, обнаружили жители японского острова Хоккайдо 19 августа возле полицейского участка. Мужчина был передан в иммиграционную службу города Саппоро. Стоит отметить, что расстояние от Кунашира до Хоккайдо составляет более 20 км, а температура воды в проливе в это время года не превышает +15 градусов.