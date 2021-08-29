Вашингтон, 29 августа, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Многотысячная акция в защиту избирательных прав состоялась в центре Вашингтона. Об этом 28 августа сообщила газета The Hill.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

Демонстрация состоялась в день 58-й годовщины марша на Вашингтон, который был организован темнокожим правозащитником и лауреатом Нобелевской премии мира Мартином Лютером Кингом (1929−1968). В акции приняли участие около 20 тыс. человек.

Участники мероприятия выступили против принятия в США законодательных инициатив, которые, на взгляд демонстрантов, усложняют процесс голосования и ущемляют права избирателей. Кроме Вашингтона, акции в защиту избирательных прав состоялись в Хьюстоне, Финиксе, Атланте и ещё в как минимум 40 городах США. Участники акции отмечают, что с начала текущего года в 48 штатах были представлены на рассмотрение 389 законопроектов, которые, по мнению демонстрантов, открыто создают препятствия для участия избирателей в голосовании.

В частности, упоминаются инициативы, ограничивающие голосование по почте и устанавливающие жёсткие рамки для досрочного голосования. Эти законопроекты продвигают в законодательных собраниях штатов республиканцы, выдвигающие демократам обвинения в фальсификациях во время президентских выборов, состоявшихся в стране 3 ноября 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что адвокатов экс-президента США Дональда Трампа могут лишить лицензии за попытку оспорить результаты президентских выборов 2020 года.