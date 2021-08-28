Токио, 29 августа, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Гражданин России, приплывший на остров Хоккайдо с острова Кунашир, не соответствует требованиям для получения статуса беженца в Японии. Об этом 29 августа сообщила газета Hokkaido.

Флаг Японии +

Мужчине откажут в выдаче временного разрешения на пребывание в стране, его передадут генеральному консульству России в Саппоро. Уточняется, что решение властей Японии связано и с тем, что в Токио считают южную часть Курильских островов «исконно японской территорией». Присвоение приплывшему в Хоккайдо с Кунашира гражданину РФ статуса беженца целиком и полностью противоречит такой позиции.

Напомним, гражданин России приплыл на японский остров Хоккайдо с российского острова Кунашир 20 августа. Мужчина заявил, что прибыл в Японию для получения убежища. Пловца передали сотрудникам иммиграционной службы, которые должны решить его судьбу. В случае, если гражданин РФ не получит временного разрешения на пребывание в стране, он будет депортирован в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское посольство в Японии запросило допуск дипломатов к гражданину РФ, незаконно прибывшему на остров Хоккайдо.