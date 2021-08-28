Штат Луизиана, США, 29 августа, 2021, 02:16 — ИА Регнум. Ураган «Ида», приближающийся к побережью американского штата Луизиана, может стать сильнейшим за последние полтора столетия. Об этом 28 августа заявил в ходе пресс-конференции губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

Ураган

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Губернатор штата отметил, что погода портится с нарастающей скоростью и предполагается, что ураган «Ида» станет сильнейшим для штата Луизиана по крайней мере с 1850-х годов. Эдвардс предупредил, что у жителей штата осталось мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии.

«К тому времени, как вы ляжете сегодня спать, вам надлежит быть там, где вы намереваетесь пережидать ураган, и быть настолько подготовленными, насколько сможете», — рекомендовал жителям Луизианы Эдвардс.

На береговой линии штата Луизиана протяжённостью около 320 км действует предупреждение об эвакуации. Жители прибрежных районов стремятся уехать вглубь материка, предполагается, что там воздействие урагана будет не таким разрушительным.

Ураган «Ида» надвигается на побережье Луизианы спустя 16 лет после урагана «Катрина», который унёс жизни 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб стихия причинила Новому Орлеану. Под водой из-за сильных ливней оказалось 80% территории города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нового Орлеана не успели провести эвакуацию населения в связи с приближением урагана «Ида».