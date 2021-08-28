Москва, 29 августа, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Резкое похолодание на 5−8 градусов обещали метеорологи к вечеру 1 сентября в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом 28 августа сообщил журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Цитата из аниме «Дитя погоды». реж. Макото Синкай. 2019. Япония Непредсказуемая погода

Специалист уточнил, что до конца августа температурный фон в ЦФО ожидается в диапазоне 20−25 градусов тепла. После 31 августа ожидается приход атмосферного фронта с северо-запада и начнётся резкое понижение температуры.

В первый день осени уже к вечеру ожидается температура не более 15−18 градусов тепла в Подмосковье, а на западе ЦФО +14…+17. Температура воздуха понизится сразу на 5−8 градусов. По данным Гидрометцентра, 2 и 3 сентября в Тверской области температура воздуха днём будет +15…+16 градусов, в Калужской области в дневные часы воздух прогреется до +16…+17 градусов, в Смоленской области ожидается +15…+20 градусов, в Орловской области температура воздуха днём составит +17…+19 градусов, в Брянской области +17 градусов.

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