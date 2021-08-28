Резкое похолодание обещали синоптики в ЦФО к вечеру первого дня осени
Москва, 29 августа, 2021, 01:49 — ИА Регнум. Резкое похолодание на 5−8 градусов обещали метеорологи к вечеру 1 сентября в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом 28 августа сообщил журналистам начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Специалист уточнил, что до конца августа температурный фон в ЦФО ожидается в диапазоне 20−25 градусов тепла. После 31 августа ожидается приход атмосферного фронта с северо-запада и начнётся резкое понижение температуры.
В первый день осени уже к вечеру ожидается температура не более 15−18 градусов тепла в Подмосковье, а на западе ЦФО +14…+17. Температура воздуха понизится сразу на 5−8 градусов. По данным Гидрометцентра, 2 и 3 сентября в Тверской области температура воздуха днём будет +15…+16 градусов, в Калужской области в дневные часы воздух прогреется до +16…+17 градусов, в Смоленской области ожидается +15…+20 градусов, в Орловской области температура воздуха днём составит +17…+19 градусов, в Брянской области +17 градусов.
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