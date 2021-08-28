Калининград, 29 августа, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Вратарь футбольной команды «Красная Звезда» из Советска Александр Шишмарев скончался во время матча, получив травму от игрока из команды соперника. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе сборной России по футболу на своей странице в Twitter.

Håkan Dahlström Футбол

Тренировочный матч проходил на стадионе «Балтика» в Калининграде. Александр Шишмарев столкнулся с футболистом «Балтики-М», получив серьезную травму. На игре присутствовали медики, которые оперативно оказали пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось.

«Врачи клуба и скорой помощи больше часа оказывали пострадавшему помощь, но спасти его жизнь не удалось. Искренне соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Ранее в 2021 году во время матча скончался футболист молодежной команды «Знамени труда» Никита Сидоров. Инцидент произошёл в апреле этого года.