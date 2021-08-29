Лондон, , 01:16 — REGNUM Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подозревают в использовании личного телефона для переписки в служебных целях, вопреки требованиям безопасности. Об этом 28 августа сообщила газета The Times.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что Джонсон переписывался по личному телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским бизнесменом Джеймсом Дайсеном. Предполагается, что премьер Британии мог обсуждать с принцем сделку по продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед», а темой для разговора с Дайсеном могли быть налоговое льготы для компании предпринимателя.

Джонсон таким образом нарушил рекомендации по безопасности, которые сам же распространил среди членов правительства в 2019 году. Британский премьер предупреждал о риске взлома почты и настоятельно не рекомендовал использовать личные телефоны и другие электронные гаджеты в служебных целях, вне зависимости от степени секретности обсуждаемых вопросов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Великобритании обвинило Китай в систематических хакерских атаках на органы власти европейских стран.

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